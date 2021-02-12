Нижний Новгород встал в пробках из-за метели

Девятибалльные пробки образовались на дорогах Нижнего Новгорода из-за метели утром в пятницу, 12 февраля. По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 10:00 затор на дорогах оценивали в восемь баллов.
Сейчас движение затруднено по направлению в центр города на проспекте Гагарина, на Проспекте Ленина, на Казанском шоссе, на Московском шоссе, на метромосту. На Канавинском мосту — в обе стороны.Также пробки зафиксированы в районе Стрелки и у развязки в Ольгино. Прогнозируется, что к 12:00 пробки будут шестибалльными.
По прогнозам синоптиков, метель продлится в Нижнем Новгороде до ночи с 13 на 14 февраля. МЧС предупреждает о возникновении снежных заносов и гололеда на дороге и просит нижегородцев по возможности отказаться от использования личного транспорта. Мэрия сообщает, что дороги начали расчищать от снега еще ночью, сейчас работают более 760 сотрудников муниципальных служб, задействовано 370 единиц техники.