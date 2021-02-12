Нижний Новгород встал в пробках из-за метели

Девятибалльные пробки образовались на дорогах Нижнего Новгорода из-за метели утром в пятницу, 12 февраля. По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 10:00 затор на дорогах оценивали в восемь баллов.

Сейчас движение затруднено по направлению в центр города на проспекте Гагарина, на Проспекте Ленина, на Казанском шоссе, на Московском шоссе, на метромосту. На Канавинском мосту — в обе стороны.Также пробки зафиксированы в районе Стрелки и у развязки в Ольгино. Прогнозируется, что к 12:00 пробки будут шестибалльными.

По прогнозам синоптиков, метель продлится в Нижнем Новгороде до ночи с 13 на 14 февраля. МЧС предупреждает о возникновении снежных заносов и гололеда на дороге и просит нижегородцев по возможности отказаться от использования личного транспорта. Мэрия сообщает, что дороги начали расчищать от снега еще ночью, сейчас работают более 760 сотрудников муниципальных служб, задействовано 370 единиц техники.

Анастасия Еремина