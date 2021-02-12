Дорожники Рыбинска объявили о готовности к сильным снегопадам

Дорожные службы города Рыбинска Ярославской области полностью готовы к прогнозируемым сильным снегопадам, и в связи с этим переходят в режим повышенной готовности, сообщили в администрации города. В настоящий момент, в уборке города задействовано 84 единицы техники, 116 дворников и дорожных рабочих.

В пресс-службе администрации отметили, что в период с 1 ноября 2020 по 8 февраля 2021 в городе выпало 114,7 см осадков. Дорожными службами вывезено более 77,3 кубометров снега. В прошлом сезоне этот показатель был в три раза меньше.

Директор департамента ЖКХ, транспорта и связи города Рыбинска Олеся Минеева пояснила, что в городе, ежедневно, проводится совместная с представителями подрядчика приемка выполненных объемов работ.

«По результатам проверки по всем подрядным организациям составляются акты выполнения работ и определяются сроки устранения замечаний. При не устранении в срок указанных замечаний к подрядным организациям применяются штрафные санкции»,— уточнила госпожа Минеева, добавив, за три месяца дорожные службы Рыбинска получили 23 предписания об устранении замечаний на улично-дорожной сети.

В пресс-службе пояснили, что основные замечания касались скользкости и снежного наката, наличие рыхлого снега на полосе проезжей части, наличие снежных валов у пешеходных переходов и дорожных ограждений, заужение полосы проезжей части.

Накануне "Ъ-Ярославль" сообщал, что по прогнозам метеорологов, в предстоящие выходные 13 и 14 февраля в Ярославской области ожидаются сильные снегопады. Синоптики предупреждают, что снег будет сопровождаться усилением ветра до 14 м/с.

Дарья Сабаева