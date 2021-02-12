Задержаны координатор и экс-сотрудница челябинского штаба Навального

В Челябинской области задержаны координатор штаба Алексея Навального в Челябинска Артем Яумбаев и бывшая сотрудница Мария Макарова. «Координатора нашего штаба задержали неизвестные. Артем навещал свою маму в Магнитогорске и как раз собирался ехать обратно в Челябинск»,– сообщается в Telegram-канале штаба.

К Марии Макаровой сегодня в 6 утра пришли сотрудники полиции с обыском, сообщил координатор «Открытой России» в Челябинске Денис Ибрагимов. Затем ее увезли на допрос. По данным активиста, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела по ст. 267 УК РФ о создании препятствий автомобилям во время несогласованного шествия 31 января. При этом с 30 января по 11 февраля (с перерывом на сутки) Мария Макарова, которая администрировала чат челябинского штаба, находилась в спецприемнике, где отбывала наказание по двум административным делам – за организацию несанкционированной акции протеста и неповиновение полиции.

«Все обсуждают дело, когда немого привлекли за скандирование лозунгов на митинге. Марию Макарову задержали по 267 УК РФ за то, что она перекрыла дороги 31.01.2021 года на улице Челябинска. И никого не волнует, что с 30.01.21 она была без связи в спецприемнике до 02.02.21», – написал в Facebook адвокат Евгений Абрамовских, защищавший челябинку по административным делам.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области задержание Артема Яумбаева и Марии Макаровой не комментируют.