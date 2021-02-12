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Черепа из института РАН в Петербурге похищал сотрудник

В Петербурге задержан подозреваемый в краже черепов из лаборатории Зоологического института Российской академии наук. Подозреваемый — плотник института.

В период с августа 2020 года по январь 2021 года он вынес из института несколько десятков экспонатов и продавал их подростку. По месту жительства школьника обнаружены 28 черепов из пропавшей коллекции, он был допрошен, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что ранее стало известно о хищении из института РАН 50 черепов животных, имеющих научную и коммерческую ценность.

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