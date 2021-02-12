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Задержан подозреваемый в гибели женщины от взрыва газового баллона на складе в Самаре

Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Самары. Ему вменяется выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По информации правоохранителей, подозреваемый купил газовый баллон, который использовали сотрудники, фасовавшие еду в здании на ул. Дальневосточной в Кировском районе Самары. В четверг около 14:00 (MSK+1) баллон взорвался, и помещение склада обрушилось.

В результате происшествия одна из сотрудниц, женщина 1989 года рождения, скончалась. В настоящее время подозреваемый задержан.

Георгий Портнов


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