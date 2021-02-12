В Омских больницах дополнительно откроют отделения для больных COVID-19

Власти Омской области в конце февраля откроют для пациентов с коронавирусом отделения с кислородными точками в четырех медучреждениях. Как уточняет пресс-служба регионального минздрава, отделения на 15 мест появятся в Оконешниковской, Нижнеомской, Горьковской и Таврической ЦРБ. Они начнут работу с 25 февраля.

В то же время, из ковидного коечного фонда выведут 130 койко-мест горбольницы №11 и 30 койко-мест городской детской клинической больницы №3.

По данным оперштаба, всего на территории области с начала пандемии зафиксировано 39 006 случаев заражения корнавирусом. Выздоровели 26 803 человека, умерли 1 136 пациентов.

Артем Шпек