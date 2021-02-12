ДНИ АБСОЛЮТНО НОВОЙ ŠKODA OCTAVIA В БАРС-АВТО!

Каждое мгновение, проведенное с семьей, бесценно. Официальный дилер ŠKODA, компания Барс-Авто предлагает пополнить коллекцию бесценных моментов, и приглашает вас и вашу семью на дни абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA, которые пройдут c 13 февраля по 14 марта 2021 года. Вы сможете поближе познакомиться с новинкой, пройти уникальный тест-драйв, поучаствовать в наших конкурсах, получить подарок и вкусное угощение.
Записаться на тест-драйв вы можете по тел: +7 (34-72) 46-52-52
https://barsavto-ufa.ru/models/octavia
Посещая наш дилерский центр, вы можете быть уверены, что будете в безопасности на все 100%.
Мы сделаем ваш визит максимально безопасным для вас и вашей семьи.
Гостей ждет:
- Презентация абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA;
- Уникальный тест-драйв;
- Вкусные угощения;
- Призы и подарки.
Вход свободный,
Возрастные ограничения — 0+
Адрес проведения презентации: город Уфа, ул. Рязанская, 16
Тел: +7 (34-72) 46-52-52
www.barsavto-ufa.ru, e-mail: info@barsavto-ufa.ru
Мы ВКонтакте: vk.com/barsavtoufa
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