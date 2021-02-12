ДНИ АБСОЛЮТНО НОВОЙ ŠKODA OCTAVIA В БАРС-АВТО!

Каждое мгновение, проведенное с семьей, бесценно. Официальный дилер ŠKODA, компания Барс-Авто предлагает пополнить коллекцию бесценных моментов, и приглашает вас и вашу семью на дни абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA, которые пройдут c 13 февраля по 14 марта 2021 года. Вы сможете поближе познакомиться с новинкой, пройти уникальный тест-драйв, поучаствовать в наших конкурсах, получить подарок и вкусное угощение.



Записаться на тест-драйв вы можете по тел: +7 (34-72) 46-52-52

https://barsavto-ufa.ru/models/octavia

Посещая наш дилерский центр, вы можете быть уверены, что будете в безопасности на все 100%.

Мы сделаем ваш визит максимально безопасным для вас и вашей семьи.

Гостей ждет:

Презентация абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA;

Уникальный тест-драйв;

Вкусные угощения;

Призы и подарки.

Вход свободный,

Возрастные ограничения — 0+

Адрес проведения презентации: город Уфа, ул. Рязанская, 16

Тел: +7 (34-72) 46-52-52

www.barsavto-ufa.ru, e-mail: info@barsavto-ufa.ru

Мы ВКонтакте: vk.com/barsavtoufa

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