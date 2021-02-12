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Светофоры установят на перекрестке улиц Орджоникидзе и Советской в Ижевске

В 2021 году в Ижевске планируют установить светофоры на перекрестке улиц Советской и Орджоникидзе в рамках нацпроекта. Об этом сообщил начальник Госавтоинспеции Удмуртии Руслан Набиев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

Также он подчеркнул, что ГИБДД продолжит требовать от администрации города закрытия нерегулируемого пешеходного перехода на остановке «Дворец спорта». Ранее постановление о переносе было подписано, а затем отменено. По словам господина Набиева, данный участок является очагом аварийности.

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