В ХМАО 130 новых случаев заражения коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за минувшие сутки зафиксировано 130 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в окружном оперативном штабе. Так, с начала пандемии в округе выявлено 49 399 случаев COVID-19, при этом 46 911 человек уже вылечились.

За сутки в округе зарегистрировано три летальных случая от COVID-19, за все время от вируса скончались 700 человек.

Больше всего больных за сутки выявили в Сургуте (28), Нижневартовске (19) и Ханты-Мансийске (16). У 104 человек заболевание протекает с симптомами ОРВИ, у 24 пациентов диагностирована пневмония. Двое югорчан переносили COVID-19 в бессимптомной форме.