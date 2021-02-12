ХК «Ижсталь» уступил курганскому Зауралью со счетом 4:5

Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл в домашнем матче «Зауралью» из Кургана со счетом 4:5, пропустив последнюю шайбу в овертайме. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

«Равная игра, равные соперники. Смогли в концовке сравнять счет. Забивают нам голы из-за глупейших ошибок. Просто не объяснить словами, видимо, на игру нужно давать очень короткую установку, потому что не хватает памяти у некоторых хоккеистов. В овертайме пропустили гол опять же из-за того, что немножко не доработал крайний нападающий при движении спиной вперед. И добивание проспали. Готовимся к следующим играм. Думаю, сегодняшний матч болельщикам понравился»,— отметил главный тренер «сталеваров» Альберт Логинов после матча.

Отметим, что «Ижсталь» занимает последнее 26 место в таблице чемпионата ВХЛ, набрав 23 очка после 47 матчей. У «Молот-Прикамье», который расположился на 25 строчке, 32 очка.