По решению суда в Дзержинском районе Ярославля снесут ТЦ «Аквилон»

Торговый центр «Аквилон» в Дзержинском районе Ярославля будет снесен, сообщили в мэрии города. Постановление суда, разрешающее снос ТЦ, вступило в законную силу еще 16 января 2020 года.

В мэрии отметили, что на данный момент торговый комплекс размещается на земельном участке незаконно. По данным пресс-службы, в 1998 году земельный участок, на котором в настоящее время расположен торговый центр «Аквилон», был предоставлен на праве аренды для строительства временных мини-магазинов.

«Целевое назначение земельного участка не подразумевало возможность строительства на нем капитального объекта недвижимости. Несмотря на это, собственниками торгового комплекса в 2017 году была проведена его государственная регистрация как капитального объекта. Земельный участок, расположенный на улице Труфанова у дома №19 использовался с нарушением норм антимонопольного законодательства»,— пояснила председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Валерия Мусатова, отметив, что единственной возможной мерой по устранению этих нарушений является прекращение договора аренды земельного участка.

В пресс-службе рассказали, что мэрия заблаговременно направила уведомления о прекращении договоров как арендаторам, заключившим договор на неопределенный срок, так и арендаторам, заключившим срочные договоры.

В 2018 году департамент градостроительства мэрии Ярославля подал исковое заявление в Дзержинский районный суд о признании отсутствующим права на здание и об освобождении участка путем сноса торгового комплекса «Аквилон». Заявленные требования были удовлетворены и вступили в силу в 16 января 2020 года.

По данным мэрии, всех предпринимателей, имеющих торговые точки в комплексе «Аквилон» информируют о свободных местах на других рынках и ярмарках Ярославля.

Дарья Сабаева