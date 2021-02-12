В Новороссийске осудили преступника-рецидивиста за попытку подкупить полицейского

В Новороссийске местный житель осужден на три года колонии строгого режима за попытку дать взятку сотруднику транспортной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СКР.

Следствием и судом установлено, что 20 июля 2020 года неоднократно судимый новороссиец с признаками употребления наркотических средств был остановлен сотрудниками Новороссийского ЛО МВД России. В ходе административного разбирательства мужчина передал полицейскому 13 тыс. руб. за непривлечение к ответственности. Полицейский от взятки отказался.

В отношении задержанного возбудил уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Майкопе возбудили уголовное дело в отношении 46-летней владелицы продуктового магазина за попытку дать взятку сотруднику полиции (ч.3 ст.291 УК РФ).

Наталья Решетняк