В Ярославле продлили перекрытие проспекта Машиностроителей

Первый этап выполнения ремонтных работ на проспекте Машиностроителей продлен до 25 февраля, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. Продлеваются и ограничения движения, установленные на проспекте. Ранее планировалось закончить первый этап ремонта 15 февраля. Вопросы, связанные с ремонтом транспортной магистрали обсуждались накануне на рабочем совещании.

Директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров пояснил причину продления первого этапа ремонтных работ.

«С заменой ливневого коллектора возникли сложности в связи с тем, что грунтовые воды не промерзли. Сейчас необходимо производить постоянные подключения насосных станций для откачки воды»,— отметил господин Овчаров.

Он уточнив, что после того, как работы на первом этапе закончатся, перекресток проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе открыт не будет, так как второй этап работ также подразумевает замену инженерных сетей.

Ярослав Овчаров уточнил, что на втором этапе движение по проспекту будет продолжено по действующей сейчас схеме. Также будет ограничено движение на участке от улицы Серго Орджоникидзе до улицы Саукова.

В мэрии отметили, что по предварительной информации движение по проспекту Машиностроителей в сторону гипермаркета «Глобус» будет осуществляться по встречной полосе, до перекрестка с улицей Саукова.

Ремонтные работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт на ремонт проспекта Машиностроителей подписан с подрядной организацией АО ГК «ЕКС». Общая сумма контракта составляет 160,8 млн руб. Полностью закончить ремонт планируется в августе 2021 года.

Дарья Сабаева