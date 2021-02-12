На выходных на Урале ожидается похолодание до -31 градуса и сильный снег

С 12 по 14 февраля в Свердловской области прогнозируются похолодание до -31° и сильный снег. По данным уральского Гидрометцентра, днем 12 февраля температура воздуха составит -19°…-14°, на крайнем юго-западе до -9°, на севере до -23°. Ожидается небольшой снег, местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.

В субботу, 13 февраля, температура воздуха ночью составит -24°…-19°, на юго-западе -17°…-12°, на крайнем севере -31°…-26°. Днем на юго-западе региона ожидается -3°…+2°, на юго-востоке -8°…-3°, на севере -16°…-10°, на крайнем севере -23°…-18°. Прогнозируется сильный снег, в отдельных районах гололед. Ветер неустойчивый слабый.

В воскресенье, 14 февраля, ночью температура воздуха в регионе составит -18°…-13°, на юго-западе -10°…-5°, на севере -25°…-20°, на крайнем севере до -31°. Днем температура воздуха составит -10°…-5°, на юго-западе температура поднимется до 0°, на севере -17°…-12°, на крайнем севере до -22°. Прогнозируется сильный снег. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге 12 февраля температура воздуха днем составит -26°…-14°. В субботу ночью ожидается -17°…-15°, днем — -2°…0°. В воскресенье температура воздуха ночью составит -10°…-8°, днем — -3°…-1°.