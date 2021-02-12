Экс-глава ПФР Антон Дроздов перешел на работу в Промсвязьбанк

Бывший руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) и бывший замглавы Минфина Антон Дроздов с 4 февраля работает в оборонном Промсвязьбанке, сообщила пресс-служба. Он занимает должность советника — кого и по каким вопросам, не уточняется.

«Антон Дроздов принят на работу в банк 4 февраля 2021 года на должность советника»,— сообщила пресс-служба Промсвязьбанка РБК. Источник издания, знакомый с господином Дроздовым, сообщил, что экс-глава ПФР «глубоко погружен в вопросы казначейского сопровождения транзакций, которые критически важны для банка, специализирующегося на кредитах для оборонки».

Антон Дроздов родился в 1964 году в Москве. С 2008 года возглавлял ПФР. В 2020 году на это место назначили Максима Топилина, который в правительстве Дмитрия Медведева занимал должность главы Минтруда. Господин Дроздов был назначен замглавы Минфина. По информации “Ъ”, Господин Топилин покинул должность главы ПФР.