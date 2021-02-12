На базе воронежских "Костенок" могут создать ОЭЗ туристско-рекреационного типа

В ходе совещания по реализации стратегического проекта «Историко-природный парк “Костенки-Борщево-Архангельское“» была озвучена идея создать на его базе особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области.

"Специалисты изучили опыт других регионов и предложили на первом этапе создать региональную зону “Костенки“, а в дальнейшем работать над присвоением ей федерального статуса. Для этого необходимо принять соответствующий закон, определить земельные участки, управляющую компанию ОЭЗ и источники финансирования. Департамент экономического развития области уже занимается подготовкой необходимых документов",— заявил на совещании замруководителя департамента экономразвития области Павел Командоров. Также на мероприятии обсудили возможность создания водного маршрута по реке Дон протяженностью 32 км, чему, впрочем, пока препятствует маловодье реки.

Финансирование проекта, о создании которого стало известно в сентябре 2020 года, напомним, прорабатывается на федеральном уровне. В конце января губернатор Воронежской области Александр Гусев в ходе рабочей встречи с замминистра культуры РФ Ольгой Яриловой попросил министерство помочь региону в реализации проекта, и госпожа Ярилова пообещала содействие в проработке вопроса Минкультом. Кроме того, федеральные средства могут быть привлечены в рамках проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в том числе с учетом основных подходов и механизмов реализации нацпроекта в сфере туризма.

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Валерия Розбот