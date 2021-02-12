Фармкомпаниям урезают патент

Минэкономики подготовило проект ведомственного приказа, который ограничит возможности фармацевтических компаний патентовать иные формы уже известных химических соединений. Ведомство рассчитывает, что такой подход позволит дженерикам оригинальных лекарств раньше выходить на потребительский рынок. Отечественные производители лекарств изменения приветствуют, представители же зарубежных фармкомпаний заявляют, что поправки развивают тенденцию к ущемлению интеллектуальных прав создателей оригинальных препаратов и могут негативно сказаться на инвестициях в производство инновационных лекарств.

Минэкономики подготовило поправки к правилам составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для государственной регистрации изобретений и их форм,— и эти изменения ограничат возможности фармацевтических компаний продлевать патент, выданный на формулу лекарственного препарата. Соответствующий проект ведомственного приказа есть у “Ъ”.

Как следует из этого документа, фармкомпании уже не смогут запатентовать химическое соединение, в случае если оно будет являться формой другого известного химического соединения или его производным (солью, сольватом, гидратом, полиморфом и так далее). Поправка ведомства коснется веществ, которые не проявляют новых или неизвестных для существующего соединения свойств — в качественном или количественном измерении.

Как пояснил “Ъ” руководитель Роспатента Григорий Ивлиев, вносимые в правила поправки позволят избежать двойного патентования. «Эти изменения соответствуют нормативным актам Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) и обеспечивают единообразие подходов Роспатента и ЕАПВ к оценке патентоспособности изобретений, поскольку на территории РФ действуют не только патенты, выдаваемые Роспатентом по национальной процедуре, но и евразийские патенты, выдаваемые ЕАПВ»,— отметил он.

По словам заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба, вопрос «бесконечного» продления патентных прав, на решение которого направлен проект приказа, актуален как в России, так и в мире. Он считает, что принятие изменений «позволит сделать еще один шаг к обеспечению баланса интересов участников фармрынка и общества, которое нуждается в качественных и доступных лекарствах».

Заместитель генерального директора по вопросам интеллектуальной собственности АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев называет предлагаемые изменения в отношении патентования лекарств «очень своевременными»: «Это тот случай, когда как производители оригинальных препаратов, так и производители дженериков должны быть удовлетворены предложениями Минэкономики». По его словам, для производителей оригинальных препаратов новые требования к патентованию полиморфов и других форм известных химических соединений могут рассматриваться и как средство борьбы с зависимыми патентами, используемыми для принудительного лицензирования.

У иностранных фармкомпаний инициатива ведомства, напротив, вызвала критические замечания. «Поправки ведомства, с одной стороны, продолжают тенденции ущемления интеллектуальных прав создателей оригинальных препаратов, с другой,— крайне негативно скажутся на активности инновационных фармацевтических компаний из России, так как большинство из них в основном заняты разработкой как раз новых форм известных лекарственных средств, включая соли, гидраты и полиморфы»,— сказал “Ъ” глава ассоциации фармацевтических компаний «Инфарма» Вадим Кукава.

Анастасия Мануйлова