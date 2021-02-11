БК «Буревестник» в Ярославле вырвал победу у сахалинской команды

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» 11 февраля в домашнем матче регулярного чемпионата первого дивизиона Суперлиги 1 выиграл у команды «Восток-65» из Южно-Сахалинска. Игра в Ярославле на паркете КСК «Вознесенский» закончилась со счетом 61:59 в пользу ярославских баскетболистов.

После первых трех четвертей матча впереди на несколько очков была сахалинская команда. «Буревестнику» удалось в последней четверти переломить ход встречи и вырвать победу.

Ярославский клуб после 19 матчей набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице первого дивизиона баскетбольной Суперлиги 1. Ярославцы одержали девять побед и в 10 матчах потерпели поражение.

Следующий матч ярославская команда снова проводит на своей площадке. 14 февраля «Буревестник» принимает в Ярославле команду «Иркут» из Иркутска.

Антон Антонов