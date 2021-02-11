В Новороссийске запретили продажу квартир в четырехэтажном самострое

Краснодарский краевой суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, запретившей продажу квартир в многоквартирном жилом доме в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

По данным ведомства, строительство дома в СНТ «Строитель-Н» велось с нарушением действующих градостроительных норм. В частности, у застройщика отсутствовала необходимая документация на электро- , водо- и теплоснабжение. По мнению прокуратуры, продажа квартир в этом доме могла повлечь нарушение прав граждан на безопасные и комфортные условия проживания. В связи с этим прокурор Новороссийска обратился с исковым заявлением в суд, требуя запретить продажу жилья в доме до устранения нарушений.

Городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства, однако ответчик подал апелляционную жалобу. Тем не менее, коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда отказалась ее удовлетворить, оставив решение городского суда силе.

Алексей Белянин