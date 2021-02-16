Товары в дорогу

Складное место

Можно подумать, что в этом черном кофре, так элегантно расположившемся в багажнике Rolls-Royce, спрятано оружие или музыкальный инструмент. А там – вы не поверите: сиденье. А именно – складной табурет-трость на элегантной ножке, будто из какого-то XIX века. У него даже имя есть: Pursuit. И выполнен он не из старинных, а из суперсовременных материалов – углеволокна и полированного алюминия. Непосредственно само сиденье сшито вручную из такой же кожи, которую используют для отделки салона моделей этой британской марки, и украшено оно тиснением «Духа Экстаза». Оттенок кожи, конечно же, можно выбрать под цвет интерьера своего Rolls-Royce.

Хотя у Pursuit всего одна ножка, она не простая, а особенная. Ее алюминиевое основание плавно расширяется, что позволяет конструкции быть устойчивой на твердых поверхностях, а для того, чтобы комфортно усесться на мягких, имеется выдвигающийся шип.

Но все же есть вопрос, который хочется задать, глядя на этот выдающийся стул: а в каких ситуациях владельцам Rolls-Royce предлагается его использовать? Не для подледной же рыбалки… В компании так видят досуг своих клиентов: запуск дрона, работа на пленэре, концерт на свежем воздухе или автогонки. Так бы стоять пришлось, но теперь есть стул. Конструкция его обогащена карманом для хранения небольших предметов, которые не стоит терять, типа билетов, а также прилагается алюминиевый фонарь с монограммой RR. Вдруг пленэр или концерт затянется дотемна.

Старо и модно

На изготовление каждого экземпляра нового спортивного седана Bentley Flying Spur уходит более ста часов кропотливого ручного труда. В честь этого события Bentley выпустила коллекцию аксессуаров, вдохновленных легендарной крылатой литерой «B», которая впервые появилась на автомобилях марки в 1930 году. И в каждом ее предмете есть что-то если не столетнее, то, в хорошем смысле, старомодное. Пресс-папье с хромированным покрытием повторяет форму обновленной к столетию фирмы эмблемы, которая украшает и капот нового Flying Spur. К нему в комплекте идет нож для открывания конвертов и набор для элегантного выпивания, возможно, после получения хороших новостей: пробка для бутылки вина или шампанского, поднос и держатель для бутылки.

Не только владельцы новой модели Bentley оценят по достоинству чехол для ключей из итальянской кожи, украшенный фирменным значком из цинкового сплава. И не только коллекционеры смогут восхититься двумя моделями Bentley Flying Spur в масштабе 1:43, созданными с ювелирной точностью и в полной мере передающими стиль оригинала.

Любой предмет из коллекции Bentley хорош в качестве подарка тому, у кого и так все есть. И упаковка в данном случае имеет значение. Все аксессуары Bentley уже своим оформлением производят более чем благостное впечатление.

Что блестит

Поклонницы марки Bentley теперь могут стать обладательницами украшений из фирменной коллекции марки под названием Precious Gemstone. Драгоценные камни для нее – рубины, турмалины, сапфиры, изумруды, танзаниты, аквамарины – отбираются, ограняются и полируются в немецком городе Идар-Оберштайн, который на протяжении многих столетий был самым крупным центром обработки драгоценных и цветных камней в Европе.

Посмотри в глаза

Оправа Alpine Eyewear уникальна, оригинальна и изготовлена по индивидуальному заказу. Поэтому тем, кто оформит покупку через сайт марки, не стоит ждать мгновенного его исполнения.

В прошлом году автомобильная марка Alpine запустила собственную линию очков Alpine Eyewear, выбрав в качестве партнера известную в профессиональных кругах компанию 15-1 Diffusion. Первая модель была сделана – ожидаемо – во славу единственной модели Alpine, купе A110, и выпустили ее тиражом всего в 1955, напомнив тем самым год основания скромной, но гордой французской марки.

И вот, вдохновившись успехом, год спустя Alpine Eyewear представила новую коллекцию, в честь все того же купе Alpine A110. Доказательством тому – стилистические коды, которые можно обнаружить, например, на кончиках заушников, напоминающих фары A110. В качестве материалов оправы выбраны алюминий, карбон и титан. Всего же в новой коллекции представлены три модели: шикарная Altitude, стильная Legende и спортивная Chrono. Можно максимально индивидуализировать оправу, выбирая из разных цветовых сочетаний: желтый и черный, красный и синий, синий и черепаховый и многих других – в общей сложности в коллекции предусмотрено до 66 различных цветовых версий.

Гаражный кросс

Новый автомобильный бренд Cupra, который отпочковался несколько лет назад от испанской марки Seat, свою первую самостоятельную модель, кроссовер Cupra Formentor с мотором в 310 лошадиных сил, представил не так давно. Чтобы отметить это мощное во всех смыслах событие, была приглашена еще одна испанская фирма – Mikakus, международный модный бренд, который принадлежит футболисту Андресу Иньесте. Совместно они выпустили капсульную коллекцию кроссовок Cupra & Mikakus, состоящую пока из двух моделей: Garage и Paddock.

Cupra и Mikakus связывают не только общие ценности и стремления, не только желание создавать свою продукцию для тех, кто «стремится выйти за рамки». Немаловажно, что обе марки родом из Барселоны.

Дизайн кроссовок напоминает обтекаемый силуэт спортивного купе-кроссовера Formentor, а цвета взяты из его «кузовной» палитры. Модель Paddock отражает гоночную сторону бренда, эти кроссовки из трикотажной ткани украшены кожаными деталями и застегиваются без шнуровки, а дизайн задника вдохновлен ремнем безопасности, без которого в автоспорте – никуда. Модель Garage представлена в двух цветах – синем и белом, с градиентной текстурой, на пятке – логотип Cupra. Все модели коллекции оснащены подошвой из модного ныне материала EVA, или этиленвинилацетата, последнего поколения, в котором применяются передовые технологии, позволяющие добиться легкости и максимального комфорта.

Уверенность в мечте

Через историю успеха компании Fielmann можно изучать тонкости немецкого менталитета: ее основатель Гюнтер Фильман еще в детстве решил заняться оптикой, много учился, трудился, открывал филиалы, совершенствовал и модернизировал свое производство. А когда смог выкупить настоящий замок, основал там обучающую оптометрическую академию. Во всем мире очки Fielmann ценятся за надежность и качество. Но вот в наше необычное время, спустя год карантина, эта достойная марка решила всех удивить и объявила девиз новой весенне-летней коллекции: «Свобода мечтать, оставаясь твердо на земле». Для этого они выбрали старые добрые сверхлегкие золотые металлические оправы, классические квадратные модели, а также огромные пилоты с затемненными линзами.

Испытание на выживание

Самый спортивный член британской королевской семьи, внучатый племянник королевы, Артур Чатто успел уже попасть в Книгу рекордов Гиннесса, став членом самой молодой команды, которая когда-либо гребла по морю вокруг берегов Великобритании. И вот он поспорил с юной гонщицей-каскадером Джесс Хокинс, которая тоже имеет в своем послужном списке рекорд: спортсменка разогналась на «суровой газонокосилке» Honda Mean Mower V2 до 100 миль в час за 6,29 секунды, максимальная скорость при этом составила почти 243 км/ч. Спорили на наручные часы Land Rover x Elliot Brown Holton Professional. Победителем должен был стать тот, кто быстрее преодолеет бездорожье – Чатто пешком или Хокинс на Land Rover Defender 110.

На самом деле, гонка была лишь поводом для демонстрации экстраординарных качеств наручных часов Land Rover x Elliot Brown Holton Professional. Они выжили и не получили ни одной царапины после того, как были брошены в реку, а затем еще и в грязную колею, где по ним проехал Defender. Это и есть главная победа по итогам всего мероприятия. Компания Elliot Brown создает супернадежные часы, которые используются в специальных подразделениях Вооруженных сил Великобритании. А Land Rover с 1948 года выпускает сверхпроходимые автомобили, сохраняющие концепцию внедорожника. Когда обе компании объединили свои лучше качества, их детищем стал эталон прочности и точности.

Часики тикают

Продолжая чествовать действительно богатейшую историю своего бренда, компания Peugeot выпустила сразу три модели часов в коллекции с лаконичным названием Since 1810. Точнее, модель одна – Armand, названа она в честь основателя компании, пионера автомобилестроения Армана Пежо. Часы оснащены надежным кварцевым механизмом и обладают водонепроницаемостью до 50 метров, имеют три стрелки на классическом ламинированном циферблате, силуэт их корпуса отражает стиль последних моделей Peugeot, а его полировка придает «часовую» отделку, унаследованную от ноу-хау марки в обработке стали. Но благодаря ярким деталям выглядеть Peugeot Armand могут совершенно по-разному. Это и строгие часы с матовым стальным корпусом, серым циферблатом, а также плетеным металлическим браслетом, и деловые – с черным кожаным ремешком, и стильные – с черным циферблатом и кожаным ремешком.

Три цвета

Коллекция аксессуаров Citroen под названием Oui are French весьма патриотична, так как выполнена в цветах французского флага – синем, белом и красном. Марка справедливо считает себя истинным воплощением национального духа и уверена, что, как и всем французам, компании присущи храбрость, творческий гений, дерзость и бесконечная способность изобретать себя заново. Модель часов из коллекции Oui are French сделана в сотрудничестве с компанией Ice Watch и выглядит спортивно и молодежно.