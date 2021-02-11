«Молот-Прикамье» победил в последней домашней игре

Последний матч в этом сезоне на своем льду ХК «Молот-Прикамье» завершил крупной победой. В рамках регулярного чемпионата ВХЛ был разгромлен «Южный Урал» из Орска со счетом 6-1.

Голы в пермской команде забили Игорь Зенчиков, Дмитрий Молодцов, Антон Сизов, Максим Неволин, Дмитрий Воробьев и Иван Иванов.

Далее «Молот-Прикамье» отправляется в Нефтекамск, где 13 февраля встретится с ХК «Горняк». Все остальные игры подопечные Александра Агеева проведут на выезде из-за занятости арены УДС «Молот». Здесь будут проходить игры сборной России по баскетболу в рамках отборочных матчей на чемпионат Европы.