Животноводы получат инновационный центр

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона Вениамин Кондратьев поручил проработать возможность создания инновационного животноводческого центра. Курировать это направление будет вице-губернатор Андрей Коробка — об этом зашла речь на совещании в Новокубанском районе, которое было посвящено развитию отрасли.

«Краснодарский край показывает серьезные результаты в развитии животноводства, входит в тройку российских регионов по производству молока, в пятерку — по производству мяса. Но нужно двигаться дальше. Кубани необходим собственный инновационный центр развития животноводства: без инноваций мы не добьемся новых результатов. Это именно то направление, куда нужно инвестировать бюджетные средства»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним: Кубань — первый в России регион, принявший закон о развитии животноводства. Сегодня в крае рассматривается вопрос создания собственного селекционно-генетического центра по молочному скотоводству, о его необходимости ранее заявлял Вениамин Кондратьев. В прошлом году регион получил поддержку Минсельхоза России в вопросе формирования законодательной базы для поддержки инвестпроектов в этой области. «Есть интерес со стороны инвесторов. Создание таких центров поможет сформировать собственную генетическую базу, со временем заменить низкое продуктивное поголовье с продуктивностью менее семи тонн на корову высокопродуктивным»,— рассказал на совещании Андрей Коробка.

По словам губернатора региона, Кубань на сегодняшний день остается лидером в стране по производству питьевого молока. В 2020 году в крае выросло поголовье КРС, увеличилась его продуктивность: средние надои составили 8,8 тонны молока. Это самый высокий результат в истории региона. Во многом он объясняется применением разнообразных мер поддержки, разработанных по инициативе Вениамина Кондратьева.

«В 2021 году, несмотря на сложный бюджет, мы не сократили финансирование направления — господдержка составит 1,7 млрд рублей. И это не просто инвестиции в создание новых ферм и развитие собственной селекции. Мы говорим в первую очередь о сохранении села. Современные фермы — это рабочие места, налоги, высокие заработные платы»,— сообщил глава региона.

Как рассказал Андрей Коробка, ежегодно в крае строятся две — три новые современные фермы. На молочно-товарных предприятиях Краснодара, Калининского, Каневского, Павловского, Кущевского районов средний валовый надой от одной коровы составляет 10—12 тонн — это уровень европейских стран.

IT-компаниям предложат льготный заем



О новом финансовом инструменте, который разработают до конца февраля, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Заем «IT-технологии» в данный момент разрабатывается краевым Фондом микрофинансирования по поручению главы региона. «Цифровые технологии сегодня оказывают влияние на все отрасли экономики, и эта тенденция будет усиливаться. Скорость технологического прогресса становится одним из важнейших критериев социально-экономического развития, поэтому наша основная задача — создавать благоприятные условия для развития "цифры": роста существующих и создания новых компаний, привлечения в край лучших IT-специалистов»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Новый продукт предназначен для действующих предпринимателей, работающих с информационными технологиями, включая разработку и модификацию программ, монтаж и настройку программного обеспечения, создание сайтов и предоставление доступа в Интернет, а также IT-аутсорсинг. Размер займа составит от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей, срок — от 3 месяцев до 3 лет.

Напомним: в прошлом году в крае по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева принят региональный закон о поддержке IT-отрасли. Он предусматривает субсидии на возмещение части затрат при уплате процентов по кредитам, создании новых рабочих мест, повышении квалификации специалистов. Кроме того, край вышел с инициативой изменения федерального законодательства. Нововведения призваны позволить регионам поддерживать отрасль из краевого бюджета. Сейчас это возможно только при реализации IT-проектов в малом и среднем бизнесе или инвестиционных проектах.

Как сообщили в региональном департаменте информатизации и связи, сегодня на Кубани работают порядка 1500 компаний в отрасли информационных технологий. В 2020 году объем услуг составил около 95 млрд рублей, а объем налоговых поступлений превысил 5,2 млрд рублей.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края