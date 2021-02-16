Дело за малым

Стало уже общим местом утверждать, что в 2020 году весь мир сжался до экрана смартфона, в лучшем случае – компьютера. Но сотрудники компании VW нашли еще один способ для путешествий по городам и весям – переместиться в «страну лилипутов», уменьшившись самому в восемьдесят семь раз.

Нико Эвинц

Электрический гоночный прототип Volkswagen ID.R в особых представлениях не нуждается. Появившись на свет в 2018 году, он совершил уже немало подвигов. Например, покорил американскую гору Пайкс-Пик, установив новый рекорд прохождения трассы, который до этого держался пять лет. Или установил рекорд для электрокаров на Северной петле Нюрбургринга, преодолев дистанцию 20,8 километра за 6:05,336 минуты. Два электромотора по 580 кВт каждый. Разгон с места до «сотни» – 2,25 секунды, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. Но даже этих выдающихся динамических показателей оказалось недостаточно, чтобы продолжить шествие по гоночным трекам мира – пандемия спутала все карты. Но в Вольфсбурге нашли выход.

В декабре 2020 года масштабная модель Volkswagen ID.R совершила кругосветное путешествие по миниатюрной стране чудес, побывав в разных уголках планеты. Спорткар посетил Австрию, Германию, Швейцарию, Италию, Скандинавию и Северную Америку, проехался вдоль Гранд-каньона и заехал на шумные улицы Лас-Вегаса. Миниатюрная страна чудес (нем. Miniatur Wunderland) на сегодняшний день является крупнейшим в мире макетом железной дороги в масштабе 1:87. Квартирует он в Гамбурге, в портовой части города, и в середине февраля, как обещают, снова откроется для посетителей.

Строительство макета началось в 2000 году, и его расширение продолжается и по сей день. На его реализацию потрачено уже около 36 миллионов евро. В рамках проекта были воссозданы не только существующие в реальном мире достопримечательности, такие как замок Нойшванштайн в Баварии или площадь Сан-Марко в Венеции, но и целые части света – Центральная и Южная Европа, Скандинавия, Южная и Северная Америка. Технические данные проекта поражают: макет занимает площадь 1500 квадратных метров, а длина протянувшихся по его территории железнодорожных путей составляет почти 16 километров. Еще на макете «запаркованы» 9250 автомобилей и 269 000 фигурок людей и животных. Управление движением транспорта и освещением осуществляется из командного пункта, располагающегося в отдельном помещении.

Одной из остановок Volkswagen ID.R в его кругосветном путешествии стал аэропорт вымышленного города Кнуффиген – этот участок макета занимает площадь 150 квадратных метров. В глаза сразу бросается огромное количество техники: садящиеся и взлетающие самолеты, тягачи, бензовозы и автобусы, доставляющие пассажиров от трапа до терминала. Интересно, что самолеты реально «летают» благодаря электрическому приводу и специальным креплениям, регулировка которых осуществляется с пульта управления. Воздушная гавань ежедневно принимает около 250 рейсов, а ее авиапарк представлен 52 машинами – от двухэтажного лайнера А380 до одномоторного Cessna. На территории терминалов также можно наблюдать различные сценки: кто-то ищет свой чемодан на багажной ленте, кто-то встречает друзей из долгой поездки, а кто-то наслаждается кофе и булочкой в буфете… Все то, чего нам в прошлом году так не хватало, но что, очень хочется надеяться, в скором времени опять вернется.