ПСБ нарастил чистую прибыль по МСФО до 26 млрд руб. в 2020 году. Это на 78% выше, чем в 2019 год. Ключевые источники прибыли — чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы — показали значительный рост на фоне наращивания объемов бизнеса и повышения операционной эффективности банка. Развитие функции опорного банка для предприятий ОПК, активное участие в госпрограммах поддержки бизнеса и населения и органический рост в ключевых бизнес-сегментах способствовали уверенному росту кредитного портфеля и портфеля привлечений. В руководстве банка отметили, что он продемонстрировал сильный финансовый результат, доказав эффективность бизнес-модели даже в непростых для российской экономики условиях.

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против мобильного оператора Tele2 из-за повышения стоимости услуг связи для абонентов». По данным ФАС, с 1 января 2021 года услуги связи этого оператора для абонентов- физических лиц в среднем подорожали на 13%. Рост тарифов, считает антимонопольная служба, затронул 12 млн абонентов.

ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 15 млрд руб., срок обращения — 3 года. Ставка купона составила 6,4%. Сделка была полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов — управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. Это уже третье подобное размещение за неполный год. Как отмечают, сделка позволит банку диверсифицировать базу фондирования и поддержать историю ПСБ на публичном долговом рынке.