С такими не водимся

«Я и выпил-то всего две кружки пива… или три», – оправдывался Джордж Смит. 10 сентября 1897 года этот лондонский таксист не справился с управлением и врезался в дом. Смита приговорили к штрафу в 25 шиллингов – и это стало первым в мировой автомобильной истории наказанием за вождение в пьяном виде. К слову, завтрак в трактире тогда стоил 1 шиллинг, швея получала 16 шиллингов в неделю.

Александр Янковский

Но если штрафам за пьяное вождение уже век с четвертью, то пропаганда трезвости за рулем – история более молодая. В Германии конца 1920-х для трех товарищей Ремарка, например, коктейль «автомобиль + алкоголь» – не просто норма, это образ жизни. Они разъезжают на своем «Карле – призраке шоссе» после ужина, где бутылка водки на троих – лишь разминка. Да и в Америке времен сухого закона социальная реклама – не про опасное пьяное вождение, а пуританское «пьянству бой» в целом: «Алкоголь – благословение или проклятие? Хорош для двигателя, но не для инженера. Для коммерческих целей, но не как напиток». Для двигателя – потому что многие автомобили тогда ездили на этаноле, включая знаменитый Ford T.

В 1950–1960-х американский Ad Council, отвечавший за социальную рекламу, тоже заботился не о том, чтобы машину не водили пьяными, а чтобы пристегивались ремнями безопасности. А вот «золотой век» советского плаката про пьяное вождение – это, наоборот, 1950–1960-е. Личный автомобиль тогда пошел в народ, а народ-то, еще помнивший с войны наркомовские сто грамм, пить не перестал. И партия решила поговорить с ним шершавым языком плаката…

Сегодня о трезвости водителей заботятся – кто бы мог подумать – производители алкоголя! То один глобальный пивной концерн запускает кампанию про «Выпил – за руль не садись», продвигая безалкогольную версию своего пива. То другой международный производитель крепкого объявляет конкурс на дизайн автомобильной наклейки и футболки про то, что «пьяный водитель – на дороге вредитель, а трезвый водитель – по жизни победитель».

Пчелы против меда, сказал бы циник.