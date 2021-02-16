Свободное время

Сходить в кино

Главная героиня фильма «Аферистка» – социальный работник Марла Грэйсон. Она добрая снаружи, потому что заботится о беспомощных пожилых людях. Но опасная внутри, потому что фактически отрезает их от внешнего мира, буквально заточив каждого из них в дом престарелых и взяв контроль над их финансами. Такая «акула», конечно, ездит пусть и не на новенькой, но все же черной пятерке BMW, но на «добрые дела» она предпочитает являться на белом Grand Cherokee. «Споткнется» Марла о только на первый взгляд милую старушку, за которой стоит таинственный и жестокий покровитель. Он не очень высокого роста, что компенсирует не просто громадным внедорожником GMC Yukon, но еще и версии XL. В «Аферистке» автомобили топят, жгут и ими же меряют уровень успеха человека. И если говорят: «У него не машина, а Subaru», звучит это однозначно как приговор. Фильм в прокате с 19 февраля.

Что за причина может быть у семьи из шести человек отправиться в автопутешествие через всю Россию на видавшем виды Volkswagen Transporter T4? Желание отца-самодура поехать с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Исполнить, так сказать, мечту. Авторы фильма обещают нам яркие приключения, различные испытания, проверку отношений на прочность и важную встречу, которую герой ждал двадцать лет. Исполнитель главной роли Сергей Бурунов так описал съемки фильма: «Наше путешествие, то есть много дней съемок, мы провели в допотопном минивэне с механической коробкой, который я сам водил. То еще приключение!» А вот актриса Ирина Пегова, кажется, немного жалела, что за руль во время съемок ей сесть не удалось: «Я очень люблю ездить за рулем. А моя героиня не водит машину, она все время пассажир, а управляет всем муж – и машиной, и ее жизнью». Фильм «Родные» в прокате с 11 февраля.

Сюжет фильма Эльдара Рязанова «Гараж» 1979 года строится вокруг того, что членам гаражного кооператива нужно выбрать четырех пайщиков для исключения из своих рядов, потому что по территории, где идет строительство желанных автомобильных боксов, должно пройти скоростное шоссе, в связи с чем и необходимо сократить количество гаражей. В фильме «Хищники» гаражи построены, причем очень давно. Не исключено, что в 1979-м. И вот уже не четыре бокса, а весь гаражный кооператив «Березка» должен быть снесен ради постройки многоквартирного дома. И в этом месте сердца многих зрителей, лишившихся своих «гаражей, где вся жизнь», должны будут сжаться от боли. В кино же противостояние автолюбителей возглавит тренер личностного роста Зверев – чего не сделаешь ради любимого «Ягуара». Похищение людей, шантаж, подлог – в этом фильме будет все. «Хищники» в прокате с 18 февраля.

Центр российского стритрейсинга, если верить кинематографу, сместился на юг нашей родины. Коллизия фильма «Непосредственно Каха!», эксцентричный комедии, ставшей сенсацией карантинного проката, состояла в том, что герою из-за девушки на своей «Копейке» нужно было обогнать новенькую BMW. В фильме «На скорости» нас ждет противостояние «Москвича-408» и Ford Mustang середины девяностых не только ради того, чтобы главный герой завоевал девушку своей мечты, но и для того, чтобы нашел себя настоящего. Герой этой подростковой мелодрамы – столичный подросток Артем, который приезжает на каникулы на юг к своему деду, некогда знаменитому автогонщику, и не может отказаться от предложения «сгонять в Краснодар посмотреть, что такое кубанский стритрейсинг». В прокате с 23 февраля.

Съездить на выставку

Принято считать, что самые одаренные и мастеровитые специалисты в области промышленного дизайна живут в Италии. Поэтому, когда возникает вопрос, кому заказать дизайн корпуса для пылесоса или форму канистры для машинного масла, то ответ очевиден. А если вопрос касается автомобилей, он очевиден вдвойне. Недаром автомобильные компании из Германии, Японии, Великобритании или Соединенных Штатов, где вроде бы тоже неплохо обстоит дело с дизайнерами, и раньше, и теперь заказывают стайлинг серийных моделей или концепт-каров у Pininfarina, Superleggera или Giugiaro – кузовных ателье с мировым именем. В одном ряду с этими компаниями стоит и фирма Нуччио Бертоне, выставка произведений которой открылась в музее современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге. В рамках экспозиции Concept Cars: La Grande Bellezza можно увидеть шесть уникальных концепт-каров, в разные годы спроектированных Bertone для разных марок – от Alfa Romeo до Cadillac – и изменивших представления о функциональности и красоте. Здесь же выставлена коллекция эскизов и фотографий, позволяющая проследить путь, который проделал в XX веке итальянский автодизайн. Экспозиция открыта до 11 апреля.

Многие участники выставки «Фантастик Пластик» считают, что переработанный пластик будет главным материалом XXI века.

Сегодня в мире наблюдается третья волна интереса дизайнеров к пластмассе. Первая пришлась на 1950–1960-е, когда послевоенный мир нуждался в ярких и недорогих в производстве товарах. Вторая – на 1990-е, когда к пластику обратились такие дизайнеры, как Филипп Старк и Карим Рашид. Сегодня причина «пластмассового» бума в том, что этот материал имеет почти неограниченные возможности по его использованию на фоне повышенного внимания общества к проблемам экологии. Московский музей дизайна открыл в Новой Третьяковке выставку «Фантастик Пластик», где более сорока зарубежных и российских дизайнеров демонстрируют созданные ими самые разные объекты из переработанного и вторично использованного пластика, показывая его широкие возможности. Отметим продукцию Muima, совместного проекта голландских дизайнеров Рено де Клерк и Марейн Дювекот и кенийской компании Muima Industries, – игрушечные автомобили из переработанных пластиковых отходов. Это самая популярная продукция Muima, которая продается во многих магазинах дизайнерских товаров Европы и США.

К столетнему юбилею Высших художественно-технических мастерских, или сокращенно – ВХУТЕМАСа, проходит масштабная вставка не только в «Музее Москвы», но подготовлена экспозиция и в Музее архитектуры имени А.В. Щусева. Что неудивительно, ведь в структуре ВХУТЕМАСа особое место занимал архитектурный факультет, все преподаватели которого были практикующими архитекторами. Поэтому главная идея экспозиции «Иллюминаторы завтрашних городов. ВХУТЕМАС-100. Архитектурный факультет» – рассказать о творческих методах преподавания архитекторов через их собственные проекты. На выставке представлено более 200 предметов, среди которых архитектурная графика, живопись и макеты. А рядом со зданиями архитекторы нередко рисовали автомобили. В основном для масштаба, но по ним видно, какими именно они видели автомобили будущего рядом со своими авангардным зданиями. Выставка проходит с 26 февраля по 23 мая.

Почитать на досуге

Выставка «Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи» завершилась, а книгу, подготовленную к этому мероприятию, еще можно купить. «Гаражи Москвы: автомобильная архитектура 1900–1930-х годов» – не каталог выставки, что, с одной стороны, очень жаль, потому что экспозиция, демонстрировавшаяся в Еврейском музее и центре толерантности, была уникальной. С другой стороны – книга куда более детально исследует историю развития архитектуры гаража в Москве. Ее автор, историк архитектуры Ольга Шурыгина, впервые предлагает периодизацию московского гаражестроения первой трети прошлого века. Анализ факторов, которые оказали влияние на облик московских гаражей, показывает, что история особенно интересна, если излагается в определенном контексте. Персоналиям архитекторов и инженеров уделено особое внимание, большая их часть впервые представлена вниманию широкого читателя. Цена книги – 1300 рублей.