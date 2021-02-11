В Воронеже за незаконную банковскую деятельность задержали шесть человек

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Воронежу вместе с оперативниками регионального УФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность в областном центре. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Силовики задержали шесть жителей региона в возрасте от 26 до 35 лет, которые занимались обналичиванием для физлиц и юрлиц. По версии следствия, путем удаленного доступа они управляли банковскими счетами десяти подконтрольных организаций. Под видом приобретения товаров или услуг средства перечислялись на счета этих юрлиц, а затем участники группы получали деньги через кассы банков или через банкоматы и доставляли клиенту. Доход участников группы оценивается в 150 млн руб.

По признакам незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы) возбуждено уголовное дело. Один подозреваемый находится под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.

Олег Мухин