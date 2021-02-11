Судьи дождались публичных извинений

Высокопоставленный сотрудник администрации Краснодарского края Сергей Кравец опубликовал в интернете видеозапись с извинениями за информацию о взятках в судейском корпусе региона. Чиновник, который брался решать вопросы для своих знакомых бизнесменов, рассказывал им о том, какие суммы он якобы передавал судьям. Аудиозапись доверительной беседы попала в открытый доступ, в отношении Сергея Кравца возбуждено дело о клевете.

В Краснодаре начальник финансово-экономического управления краевого министерства природных ресурсов Сергей Кравец записал видеообращение, размещенное несколькими Telegram-каналами. Он приносит извинения сотрудникам судебной системы, которых, по его словам, оговорил во время частной беседы со своими знакомыми предпринимателями.

Аудиозапись разговора с участием Геннадия Шунина, Людмилы Хмельницкой и самого Сергея Кравца, как ранее сообщал “Ъ”, была выложена в открытый доступ на YouTube-канале адвоката Дмитрия Новикова (бывшего судьи из Сочи) с названием «Решалы сдают судей». В ходе разговора господин Кравец отчитывался о якобы затраченных средствах: он рассказывал, кому из судей и какую сумму передал за вынесение того или иного решения в споре за имущество.

В своем покаянном видео Сергей Кравец сообщил: ему не могло прийти в голову, что запись разговора может быть выложена в открытый доступ.

«Данный разговор был сделан для того, чтобы поднять свой авторитет в ходе общения со своими знакомыми,— заявил чиновник.— Никогда я денежные средства никому не передавал, ни с какими просьбами коррупционной направленности не обращался. Более того, большинство судей, указанных мной, мне даже лично не знакомы. В содеянном раскаиваюсь, но что случилось, то случилось».

Министр природных ресурсов Краснодарского края Сергей Еремин сообщил “Ъ”, что по ситуации с Сергеем Кравцом проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о дальнейшем пребывании чиновника в должности. В отношении Сергея Кравца расследуется уголовное дело о клевете, он признал свою вину.

Адвокат Дмитрий Новиков, представляющий интересы предпринимателя Геннадия Шунина, заявил “Ъ”, что признание господина Кравца в клевете — это способ уйти от ответственности за возможное более тяжкое преступление — мошенничество или посредничество в передаче взятки. «Мы намерены добиваться привлечения Сергея Кравца к ответственности не за клевету, а за реальные, по нашему мнению, преступления»,— сообщил господин Новиков.

Адвокат сказал, что у него имеются записи телефонных переговоров по громкой связи между Сергеем Кравцом и его собеседниками, которые представлялись судьями. «Все то, что говорил господин Кравец, полностью совпадало с решениями в спорах, которые затем выносили суды»,— заключил Дмитрий Новиков.

Анна Перова, Краснодар