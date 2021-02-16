Караваны уходят в TikTok

Случился тут очередной спор о том, что раньше трава была зеленее, деревья – больше, Ленин – моложе. Ну и машины, конечно же, были куда более железные, надежные и все такое. Я как бы и сам сторонник железных и, желательно, тяжелых предметов под рукой, но прогресс не остановить. Машины-то, конечно, были железные, но ими и пользоваться, например, надо было уметь. Зато сегодня садишься за руль свежей модели и сиденье-то двигать приходится не всегда. Да, теперь не залезешь в дедовом гараже карбюратор ацетоном почистить, но с другой стороны – и лень уже.

А спор случился на фоне выхода старой, но новой «Нивы». Старой, потому что это практически тот же автомобиль, что и был представлен 20 лет назад под названием «Шеви Нива», а новый, потому что получил кой-какие заметные обновления. Ну как обновления – нормальный такой «фейслифт» получила «Нива», помимо того что недавно она еще и из «Шеви» превратилась обратно, в «Ладу». В остальном все ровно так же, как и было, когда Путин был президентом первый раз.

И вот приезжают смотреть на новую «Ладу Ниву Трэвел» старые и новые журналисты. Кто поопытнее – роняет скупую слезу ностальгии. Кто помоложе – ворчит о том, что «устарела». А самые молодые… Короче, один блогер не смог тронуться. И не потому, что не знаком с «механикой», а потому, что понятия не имел, что помимо одного рычага есть еще и второй, рычаг раздатки, который он сам же случайно пнул в «нейтраль». Конечно, до того, как этот нюанс был устранен, он успел от души поглумиться над тем, что вазовские машины поломаны «с конвейера». А когда-таки поехал, все равно не изменил мнения о том, что «с такой машиной я лучше пешком ходить буду». И понять его я вполне могу – зачем ему умение переключать режимы работы раздатки на «Ниве», если Tesla нынче и рулем крутить сама умеет?

С другой стороны – его роль ведущего передачи про машины предполагает некий уровень экспертности. И в эту экспертность обязательно должно входить понимание, кому и зачем нужен тот или иной автомобиль. Это я говорю как «бумер», который помнит и «Живой Журнал», и в TikTok зарегистрирован. Управлять большим тягачом Scania, уверен, этому блогеру тоже не очень понравится, но кто его спросит? А если и спросит, то кто воспользуется его экспертным мнением? Ведь то, что «Лада Нива Трэвел» существует в том виде, в котором существует, вовсе не потому, что инженеры и дизайнеры АвтоВАЗа ленятся или чего-то там не умеют. Она существует ровно потому, что в стране есть спрос именно на такой автомобиль.

Но вот что забавно – в «популярном у школьников» TikTok небольшой ролик, который я снял про новинку на мобильный телефон, «залетел», как смазанный. И оказалось, что все-то школьники про «Ниву» знают, все-то умеют. И объяснений про «устаревшую конструкцию» им не нужно: гребет новая «Нива» четырьмя колесами по самарским сугробам – уже хорошо. Некоторые ценой не очень довольны, но в общем и целом – одобряют. Лошадиных сил побольше просят, но про блокировку дифференциала понимают, как выясняется.

Вот и выходит, что блогер, который снимает ролики про машины и зарабатывает этим деньги, весь в трендах и охватах, – тронуться не может, а подписчики в TikTok с пеной у рта обсуждают, что «раньше машины были – машины».