Губернатор Кубани назвал ситуацию с незаконным строительством АЗС вакханалией

50 автомобильных заправок в Краснодарском крае возведены с нарушениями или без разрешения, сообщил в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

«В конце прошлого года после взрыва газовой заправки в Васюринской, поручал проверить законность размещения АЗС в крае. 50 АЗС оказались построены с нарушениями законодательства или возведены без разрешения. Приняли решение создать межведомственную комиссию с участием профильных министерств, Ростехнадзора и Роспотребнадзора. Будем принимать решения по тем районам, где продолжается такая вакханалия», - написал глава региона.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, взрыв на газозаправочной станции в станице Васюринской, произошел в конце июля прошлого года. Как выяснилось, АЗС была расположена на землях сельхозназначения. Разрешительные документы на нее отсутствовали. В инциденте пострадали шесть человек, четверо были госпитализированы.

Андрей Ульченко