«Передайте за проезд»

Еще недавно столичные власти доказывали нам, что нет ничего лучше общественного транспорта, и призывали нас отказаться от личного автомобиля. Простые россияне, штурмуя по утрам пригородную электричку, этим словам верили, но при этом все же коварно мечтали накопить денег и купить собственную машину. А после прихода вируса мечтать начали еще сильнее. Поэтому можете не сомневаться: несмотря на «отрицательный рост экономики», автомобилей в России будет с каждым годом все больше. Особенно в Москве.

А это значит, что скоро столичные власти вновь начнут обсуждать новые ограничения для водителей. Но что дальше? Платная парковка ценой до 380 рублей в час уже есть. Благодаря камерам в столице уже берут за каждый лишний чих. Остается последняя мера – введение платного въезда в город. Тем более что можно сослаться на мировой опыт. Мол, не мы развязали эту войну.

Пример для подражания нам, как правило, приводят только один – Лондон. Между тем лондонская система является не самой удачной. В 2003 году англичане решили не запариваться и просто поставили на въезде в центр города камеры, которые считывают номера машин, а деньги затем списываются с лицевых счетов их владельцев. Учитывая, что камер сейчас в Москве огромное количество, а разработать софт можно быстро, становиться понятным, почему лондонский опыт так привлекателен. Инвестиций минимум, а доход может быть огромным. Но тут есть одно правило – простое введение ограничений работает лишь непродолжительное время.

Так, в Лондоне после введения пятифунтового сбора количество автомобилей в центре снизилось на 15–18 процентов, средняя скорость увеличилась почти на 10 км/ч, количество пробок уменьшилось на треть. Красота! Однако скоро эффект прошел, народец привык. И что сделали власти Лондона? Они попросту решили повышать плату до тех пор, пока нищета не откажется от машин. Сейчас проезд стоит 15 фунтов, а если платить после поездки, то вообще 17,5 фунта.

Но, оказывается, можно и по-другому. В Сингапуре платный въезд работает аж с 1975 года, но еще в 1998 году там отказались от формулы «давай деньги и проезжай». Была запущена сложная система под названием Electronic Road Pricing (ERP). Ведь город был поделен на зоны, а каждого водителя заставили установить специальные модули In-Vehicle Unit (IVU). Одновременно с этим была создана гибкая система, которая позволяет менять стоимость проезда в каждой конкретной зоне исходя из загруженности. Причем временный шаг изменения цен на проезд всего 5 минут. В итоге каждый водитель думает, что ему делать: выехать на работу сейчас и заплатить 3 доллара за проезд или проснуться на 10 минут пораньше и отдать уже 1,5 доллара. При этом каждые три месяца производится изменение цен: как только средняя скорость в конкретном районе и в конкретное время становится меньше 20 км/ч, то цена растет. Повышается до 30 км/ч – цену можно снижать. А скоро хотят внедрить еще более сложная систему: большой сингапурский брат начнет следить за всеми машинами, а водителям просто будут выставлять счет исходя из того, сколько машина стояла в пробке и сколько проехала по самым загруженным районам.

Как вы думаете, какая система эффективнее? Не для пополнения бюджета, а для уменьшения трафика… Или вы верите, что платного въезда у нас никогда не будет?