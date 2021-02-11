Власти допустили отмену дистанта в школах Красноуфимска раньше 17 февраля

Дистанционное обучение в школах Красноуфимска (Свердловская область), где ввели карантин по гриппу и ОРВИ, могут отменить до 17 февраля, сообщил “Ъ-Урал” региональный оперштаб. Решение будет принято после того, как эпидситуацию в городе оценят Роспотребнадзор и профильные ведомства.

Накануне власти Красноуфимска ввели в городе карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ. В соответствующем постановлении говорилось, что все юридические лица города обязаны отстранять от работы людей с признаками гриппа и без справки о прививке от заболевания, а школы — до 17 февраля перейти на дистанционный режим обучения. В городе ограничили проведение всех массовых мероприятий.

Как сообщил оперштаб Свердловской области, заболеваемость ОРВИ в Красноуфимске росла в течение прошлой недели, однако сейчас ситуация стабилизировалась. Кроме того, власти приняли решение исключить из постановления пункт о недопуске на работу людей без прививки от гриппа. «Ни о росте заболеваемости COVID-19, ни о циркуляции гриппа в Красноуфимске речи не идет. Большинство ограничений, о которых говорится в документе, уже введены ранее и продолжают действовать в связи с распространением коронавируса. Новации здесь нет»,— подчеркнули в оперштабе.

Михаил Мананников