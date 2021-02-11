В Пятигорске двух экс-полицейских подозревают в получении взятки

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников отдела МВД России по Пятигорску. Правоохранители подозревают мужчин в получении взятки в крупном размере за незаконное бездействие (п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

По данным следствия, бывшие оперуполномоченные в апреле 2020 года вступили в сговор с целью получение взятки от потерпевшего. Они привлекли третьего человека, который не знал об их намерениях. Без соответствующих разрешительных документов подозреваемые провели оперативно-розыскные мероприятия, а именно закупку лекарств у потерпевшего. Затем потерпевший за нерегистрацию сообщения о преступлении и непроведение процессуальной проверки передал по требованию одного из злоумышленников передал ему взятку в размере 486,3 тыс. руб. Этими деньгами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

Наталья Шинкарева