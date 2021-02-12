В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту клеветы на главу региона

О том, что в Забайкальском крае полиция возбудила уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ст. 128.1 УК РФ (клевета), сообщили местные СМИ. Дело расследуется по факту размещения в одном из анонимным телеграм-каналов информации о том, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов был госпитализирован якобы после передозировки «волшебным порошком», а не с диагнозом коронавирус, как было указано в сообщении на официальном сайте регправительства. В ГУ МВД по Забайкальскому краю „Ъ“ подтвердили, что такое дело возбуждено. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в том числе для установления владельца канала», — сообщили „Ъ“ в региональном ГУ МВД.

Источник „Ъ“, знакомый с ситуацией, рассказал, что дело возбудили по заявлению, которое поступило «от одного из руководителей администрации». Ранее руководитель пресс-службы регправительства Ксения Хапицкая публично заявляла, что сведения о якобы пристрастии господина Осипова к наркотическим средствам являются «откровенной ложью», и что соответствующие материалы будут переданы в правоохранительные органы.

О госпитализации господина Осипова стало известно в начале января. Его пресс-служба сообщила, что на новогодних праздниках он почувствовал недомогание, сдал анализ и получил положительный результат. В больницу его поместили по настоянию врачей. Состояние главы региона оценивалось как средней степени тяжести.

Напомним, в конце 2020 года Госдума внесла изменения в ст. 128.1 УК РФ (клевета) и ввела уголовную ответственность за клевету, распространенную в сети интернет.

Екатерина Еременко