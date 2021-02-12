Маркетплейсы выросли на удаленке

Локдаун в 2020 году и переход компаний на удаленку стимулировали интерес к маркетплейсам со стороны покупателей и предпринимателей. Так, количество продавцов из регионов Сибири на Wildberries за 2020 год увеличилось почти втрое, на AliExpress — в 10 раз, причем около половины из них — индивидуальные предприниматели, остальные — компании и самозанятые. Эксперты отмечают двукратный рост доли отечественных производителей на маркетплейсах и говорят об усилении конкуренции между площадками.

Крупнейшие российские маркетплейсы в 2020 году в разы увеличили продажи в Сибири. Так, оборот Wildberries в регионах Сибирского федерального округа (СФО) по итогам 2020 года вырос на 93% — до 33,8 млрд руб. (в РФ — на 96%, до 437,2 млрд руб.), было продано в 2,4 раза больше товаров, чем годом ранее. «Больше всего на рынок электронной торговли в 2020 году повлияли введение локдауна и месяцы работы в условиях ограничений. Никто не был готов к такому стремительному развитию событий, все игроки испытали значительную нагрузку на логистическую систему и курьерскую службу», — рассказали в компании. В Ozon также отмечают, что потребительский спрос в Сибири повышался в течение всего года и особенно вырос в ноябре-декабре: «Очевидно, жители выбрали онлайн-шоппинг как канал покупок на время сезона осенних распродаж и подготовки к Новому году». Оборот от продаж на Ozon в СФО за девять месяцев 2020 года вырос в 3,5 раза год к году, количество заказов — в 2,7 раза. Данные за весь год публичная компания еще не раскрывала.

AliExpress данные об объеме продаж не называет, ссылаясь на коммерческую тайну. По данным пресс-службы компании, за 2020 год количество продавцов из сибирских регионов на платформе увеличилось в среднем в 10 раз. Около половины из них — индивидуальные предприниматели, остальные — компании и самозанятые. На начало 2021 года на AliExpress работали 1 тыс. локальных предпринимателей из Новосибирска (против 152 на начало 2020 года), 490 — из Красноярска (рост за год в 8,9 раза), 430 из Алтайского края (рост в 13 раз), 360 из Иркутска (рост в 8,6 раза), по 350 из Омска и Кемерова (рост в 8,1 и 8,5 раза соответственно), 240 из Томска (рост в 6,7 раза). Наибольшее число продавцов из СФО на платформе в категориях «Дом и сад» (23%), «Электроника» (20%), «Красота и здоровье» (7%). «Регионы Сибири традиционно экономически активные, Новосибирск лидирует здесь как по количеству заказов, так и по представленности локального бизнеса на платформе», — отмечают в AliExpress.

Число предпринимателей из Сибири, реализующих свои товары через онлайн-платформу Wildberries, в 2020 году, по данным компании, выросло почти втрое — до 1550. С маркетплейсом Ozon на начало года, по информации пресс-службы компании, сотрудничают около 2600 предпринимателей из СФО — с января 2020 их количество выросло в четыре раза. Большинство предпринимателей из сибирских регионов — продавцы товаров для дома, одежды, товаров для мам и детей. «В период жестких пандемийных ограничений многие предприниматели, чей бизнес заключается в продажах товаров, потеряли канал сбыта. Весной и летом многие бизнесы открывали для себя онлайн, в том числе маркетплейсы», — пояснили в Ozon.

На долю Сибири, по данным партнера аналитического агентства Data Insight Бориса Овчинникова, приходится около 8% от всего объема внутрироссийского рынка электронной торговли. «В абсолютных цифрах в 2020 году это примерно 190 млрд руб. с ростом на 45% относительно 2019 года», — сообщил он, подчеркнув, что это предварительные цифры. Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов оценивает рост объема рынка в РФ в 2020 году в 25–30%. Он отмечает, что в прошлом году на маркетплейсах почти вдвое выросла доля отечественных производителей, примерно до 20%: «Сломали тенденцию, когда был только импорт».

Господин Овчинников считает, что масштабный прирост региональных поставщиков в маркетплейсах продолжится в ближайшей перспективе. «Конечно, такого резкого роста, как в 2020 году, когда десятки тысяч компаний вынужденно форсировали свое движение в сторону онлайна, уже не будет, но зато будет все более заметным тренд создания с нуля новых бизнесов с прицелом сразу на продажи через маркетплейсы», — говорит он. В то же время, по мнению Александра Иванова, объем рынка интернет-торговли в РФ уже сейчас достигает пределов своих возможностей: «Есть большая проблема, которая препятствует росту, — это падение доходов населения».

Дарья Решетникова