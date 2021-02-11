Проректор белгородского института искусств уволилась после съемки ролика для президентского флешмоба

Проректор Белгородского государственного института искусств и культуры (БГИИК) Наталья Бараниченко уволилась после скандала с публикацией видеоролика в поддержку Владимира Путина. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в пресс-службе вуза.

Там пояснили, что госпожа Бараниченко покинула должность по собственному желанию с 10 февраля. Более подробной информации в пресс-службе нет.

Увольнению госпожи Бараниченко предшествовал скандал, случившийся после публикации в соцсетях ролика с участием студентов БГИИК, снятого в поддержку Владимира Путина. В минутном видео учащиеся размахивают флагами России в актовом зале учебного заведения под песню группы «Любэ». В финале записи слышен хор голосов, выкрикивающий «Путин — наш президент!» и «Владимир Владимирович, мы с вами!» После публикации ролика родители студентов заявили, что их детей не предупреждали о том, что он снимался в поддержку президента, и они не выкрикивали звучащие в ролике слова.

В начале недели ректор вуза Сергей Курганский и Наталья Бараниченко провели встречу со студентами вуза, на которой извинились перед ними и объяснили, что не успели предупредить их о настоящих целях съемок. В разговоре с “Ъ-Черноземье” господин Курганский выразил мнение, что увольнение проректора не связано со скандалом вокруг ролика.

Сергей Толмачев