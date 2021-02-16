Гиперболоид инженера

Толстой, Плесецкая, Гагарин… Есть ряд исторических личностей, которые, бесспорно, являются предметом нашей национальной гордости. А есть те, которые тоже являются, но на ум сразу не приходят. А если и приходят, то далеко не всем. Один из таких персонажей – Владимир Григорьевич Шухов. Величайший инженер и архитектор. Стеклянная крыша ГУМа, трехъярусное перекрытие здания Музея имени Пушкина, дебаркадер Киевского вокзала – самые известные его постройки. Он изобрел и запатентовал три вида сетчатых несущих оболочек, которые до недавнего времени использовались не так часто ввиду сложностей расчетов, зато в наше время повышенной компьютеризации и новых строительных материалов они приобретают все большую популярность.

Анна Килимник

Самая известная конструкция Шухова – знаменитая на весь мир башня на Шаболовке. Но это, конечно же, не единственная гиперболоидная конструкция, оставшаяся нам в наследство от талантливого изобретателя, получившего патент на подобную постройку еще в конце XIX века.

Для начала стоит вспомнить первую в мире подобную башню, сконструированную Шуховым для Нижегородской ярмарки, позже перенесенную в Полибино Липецкой области и в целом отлично сохранившуюся до наших дней. А также единственную в мире гиперболоидную многосекционную опору линии электропередачи высотой 128 метров, так называемую Шуховскую башню на Оке. Вообще-то, в конце 1930-х были построены не одна, а три пары башен-опор высотой 128, 68 и 20 метров. После изменения маршрута ЛЭП четыре из них, те, что пониже, демонтировали на металлолом. Две оставшиеся спустя почти шесть десятилетий были признаны памятниками культурного наследия, охраняемыми государством. Что не помешало весной 2005 года одну из них незаконно разобрать – снова на металлолом.

Последняя уникальная опора для ЛЭП продолжала одиноко возвышаться над рекой, и, чтобы добраться до мирового шедевра архитектуры, нужно было немало поплутать по СНТ в окрестностях нижегородского Дзержинска, серьезно испытав при этом подвеску и автомобиль на прочность. В прошлом году уникальную башню, а также территорию вокруг открыли после реконструкции. Теперь шедевр Шухова блещет 23 тысячами светодиодов. Стоит ли говорить о том, что в таком блистательном состоянии до сих пор находится далеко не все наследие великого инженера. А про некоторые башни и вовсе только сегодня становится известно широкой общественности. Одна из таких «вновь обретенных» построек – Шуховская башня в совхозе «Победа» Калужской области.

Технологии превыше всего

Автомобиль марки Audi мы выбрали для этой поездки не случайно. Хотя компания и поменяла пару лет назад свой слоган на новый, но положа руку на сердце – многие ли его видели-слышали? А вот «Vorsprung durch Technik» знают даже фанаты BMW и Mercedes-Benz, никогда не учившие немецкий. Этот девиз, впервые использованный для модели NSU Ro 80 еще в 1971 году, потом стал девизом для марки в целом и настолько прочно вошел в нашу жизнь, что такие группы, как U2 и Blur, цитировали его в своих песнях – «Zooropa» и «Parklife» соответственно. Известный перевод «Превосходство высоких технологий» немного теряет в сути, пусть и более громоздко, но ближе по смыслу было бы «Преимущество через техническое развитие».

Audi Q3 – автомобиль, в котором отжали лишние сантиметры, литры и силы, оставив в компактном кузове самый сгусток этого технического развития. То, что здесь ничего лишнего, понимаешь как-то сразу. Садишься за руль, и под широченным дисплеем мультимедиасистемы и блоком управления климат-контролем – широкая плашка лишь с кнопкой запуска двигателя и шайбой для регулировки уровня громкости.

И музыка у нас играла на полную, когда мы пересекли границу Московской и Калужской областей, потому что звук у Audi Q3 что надо – Bang & Olufsen Premium с трехмерным звучанием. И сразу по обе стороны от Киевского шоссе один за одним стали сменять друг друга промышленные здания индустриального парка «Ворсино». Красоты в этих строениях мало, впрочем, не каждый логистический хаб и инфраструктурный оазис должен быть шедевром архитектуры.

Следом, в городке Балабаново, тоже достаточно индустриальном – здесь расположено сразу несколько заводов и фабрик, – мы свернули налево и буквально сразу оказались на территории Жуковского района, неподалеку от села Тарутино. В 1812 году здесь состоялось сражение с войсками Наполеона, успех в котором укрепил дух русской армии, перешедшей в контрнаступление. А в деревне Стрелковка, тоже неподалеку, в 1896 году родился маршал Жуков. Сразу понятно, почему район называется так, как он называется. Но чистое совпадение в том, что именно в 1896 году Шухов построил свою первую в мире башню гиперболоидной конструкции.

Пять километров от поворота в Балабаново, и мы снова уходим налево и довольно скоро начинаем плутать по улицам совхоза «Победа». Впрочем, труда найти местную Шуховскую башню не составляет – она отмечена на «Яндекс.Картах» как достопримечательность. А всего лишь пару лет назад корреспондент газеты «Калужские Губернские ведомости» терял надежду ее здесь обнаружить. Но нашел. И написал. Именно благодаря коллеге мы здесь теперь и оказались.

С дырочкой в правом боку

«Ходовая часть и подвеска этого кроссовера не пасуют перед заснеженной загородной дорогой». Этот аргумент от немецкой марки плюс наша уверенность в полном приводе quattro подвигли нас свернуть на нечищеный узкий проезд между заборами. Вот она, башня! И надо сказать, сохранилась до наших дней она в весьма приличном состоянии. Если вам интересно, как можно подобное инженерное сооружение испортить, – отправляйтесь в Петушки и ужаснитесь.

Бредущий мимо нас местный житель предложил свою помощь. Думая, что мы заблудились, он хотел объяснить, как проехать в парк птиц «Воробьи» – до него буквально два километра. Когда мы отказались, говоря, что приехали именно сюда, он искренне удивился. А было бы здорово, если посетители «Воробьев», который входит в топ-10 достопримечательностей Калужской области наряду с «Этномиром» и «Николо-Ленивцем», не только бы созерцали природно-художественные творения, но и совершали пешую прогулку до уникального инженерного сооружения.

В Калужской области много всего интересного, да что там – даже для того, чтобы побывать во всех примечательных местах только Жуковского района, не хватит одного дня. Мы составляли себе маршрут с целью посмотреть именно инженерные и архитектурные исторические объекты этой местности. Если и вам интересно – список POI, которые мы забивали в навигатор Q3, на соседней странице. Но один объект попал в поле нашего зрения абсолютно случайно.

Речь о современной водонапорной башне, стоящей рядом с дорогой, чуть не доезжая до села Курилово. На улице – жестокий минус, а из нее в нескольких местах били струи воды, что явно не предусмотрено конструкцией. Импровизированный техногенный водопад превратил прилегающую к нему территорию в декорацию «Снежной королевы». И только зловещая железная дырявая башня портила благостную картину. Удивительно, но этот паноптикум не был вызван внезапной катастрофой – в сети есть записи путешественников пятилетней давности, которые восхищались и ужасались импровизированным ледяным водопадом под Курилово.

Конечно, не все водонапорные башни обязаны быть шедеврами инженерной мысли. Но гениальность сооружений Шухова в том, что их долгая эксплуатация не требовала серьезного ремонта, при этом они все это время радовали глаз своим внешним видом. По сути, в этом и есть уникальность построек русского инженерного гения.

Инженерные объекты, достойные посещения

Калужская область, Жуковский район и окрестности

1. Шуховская водонапорная башня в совхозе «Победа» построена по типовому проекту, но считается, что даже такие постройки получались не похожими друг на друга. Эта башня не была особо известна, пока о ней не написали «Калужские губернские ведомости» в 2018 году. В публикации приводятся слова главы сельского поселения о том, что строили башню после войны немецкие пленные. Сегодня она расположена на частной территории и вплотную подойти или забраться на нее просто так не получится. Башня давно не функционирует, рядом построена новая, более современная, но менее эстетичная.

2. Насыпь с парковым гротом в селе Курилово – то немногое, что осталось от усадьбы Волконских, основанной здесь в 1770-х годах. Парковое сооружение видно прямо с дороги, а за ним – заросший липовый и сосновый парк, некогда занимавший 15 гектаров. Чудом уцелевший грот в свое время якобы служил местом, куда хозяева и их гости прятались от грозы, сам он с двух сторон закрывался дубовыми дверьми, а наверху была оркестровая площадка с беседкой.

3. Мост через реку Аложа неподалеку от деревни Трояново в заказнике «Таруса» был построен в 1905 году для узкоколейной железной дороги Серпухов – Угодский завод. Пути были разобраны в начале 1960-х годов – теперь там проходит проселочная дорога. Сам мост был капитально отремонтирован в 2012 году.

4. Ворота усадьбы Воронцовой-Дашковой в селе Троицкое – по сути все, что сохранилось от роскошного архитектурного ансамбля, среди авторов которого мог быть В.И. Баженов. Правильнее называть эту постройку въездной аркой. Она служит редким примером классицизма 1770-х годов.

5. Мельница купцов Бобровых у реки Протвы в деревне Юрятино, известна так же как Юрятинская или Протвинская мельница. Была построена в 1885–1887 годах братьями Бобровыми по проекту В.И. Грудзина, бывшего тогда городским архитектором Серпухова. Мельница имеет высоту в пять этажей, по четыре метра высоты каждый. Рядом в реке была расположена турбина мощностью 80 л.с., приводящаяся в движение силой речного течения. Посредством нехитрого механизма и ремней вращение передавалось к главному валу на первом этаже здания, а затем уже ременная передача приводила в движение механизмы на всех верхних этажах. Сегодня здание представляет собой руины.

6. Булгаковская ГЭС на реке Наре у деревни Булгаково, ныне заброшенная, некогда входила в состав малых ГЭС Московской области. Она была построена приблизительно в начале 1930-х годов и обеспечивала электричеством близлежащий поселок. В настоящее время здание машинного зала и подстанции в полуразрушенном состоянии.

7. Художественный музей мусора «МУМУ» в селе Истье открылся в 2016 году. По сути это – арт-пространство, где говорят о важности разумного потребления и демонстрируют, что материалом для творчества в эпоху безостановочного шопинга вполне могут быть самые разные предметы, которые обычные люди хорошо если отправляют не в помойку, а в переработку. Но настоящие художники способны создать из них произведения искусства.