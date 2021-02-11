Полиция задержала нижегородца за сбыт 80 тысяч фальшивых рублей

Жителя Нижегородской области задержали по подозрению в сбыте 16 поддельных купюр (ст. 186 УК РФ) номиналом 5 тыс. руб. каждая, сообщили в региональном управлении МВД. Нижегородец признал свою вину, его заключили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Установлено, что нижегородец расплатился фальшивыми купюрами в магазинах Нижнего Новгорода и Дзержинска, а также в Арзамасском, Балахнинском, Кулебакском, Лысковском, Семеновском и других районах области.

«Подозреваемый выбирал небольшие торговые точки, где вероятность использования детектора по проверке подлинности купюр была крайне мала. Там он приобретал недорогую продукцию, расплачиваясь при этом фальшивыми купюрами номиналом 5 тыс. руб. Ничего не подозревающие продавцы принимали наличность и давали сдачу»,— рассказали в ГУ МВД по региону.

Анастасия Еремина