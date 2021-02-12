Лесопожарной технике сменили колеса

В Республике Алтай завершился суд над бывшим министром природных ресурсов, экологии и туризма правительства региона Евгением Лариным. По версии следствия, выделенные на приобретение лесопожарной техники средства чиновник потратил на покупку люксового автомобиля Toyota Land Cruiser 200. В дальнейшем внедорожником стоимостью свыше 6 млн руб. пользовался глава республики Александр Бердников. За злоупотребления полномочиями экс-министра приговорили к трем годам условно. Евгений Ларин не признал выдвинутые против него обвинения.



В Горно-Алтайске в четверг прошло итоговое судебное заседание по делу 58-летнего Евгения Ларина, который в 2018–2019 годах занимал пост министра природных ресурсов, экологии и туризма Рес­публики Алтай. В указанный период, говорится в материалах следствия, подведомственное рес­публиканскому минприроды учреждение «Авиалесоохрана» нуждалось в средствах на приобретение лесопожарной техники, а также специальных устройств для экипировки летчиков-наблюдателей и десантных групп для борьбы с огнем. Сумма необходимых затрат составила 6,9 млн руб. В январе 2019 года минприроды республики получило на эти цели 6,2 млн руб. по госпрограмме «Развитие лесного хозяйства». Почти все деньги, говорится в деле, были израсходованы не по целевому назначению. Вместо необходимой лесопожарной техники на них был приобретен автомобиль премиум-класса Toyota Land Cruiser 200 серебристого цвета в комплектации luxe safety. Представительским внедорожником, как выяснилось, пользовался глава республики Александр Бердников (подал в отставку в марте 2019 года).

Нарушения при расходовании бюджетных средств выявила прокуратура, по ее материалам следственные органы завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Его фигурантом стал министр Евгений Ларин. «Зная о законодательном запрете приобретения для госслужащих автомашин с избыточными потребительскими свойствами и ценой свыше 2,5 млн руб., министр через подведомственное учреждение „Авиа­лесоохрана“ организовал покупку иномарки стоимостью свыше 6 млн руб.»,— сообщила „Ъ“ старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

К моменту окончания следствия чиновник оставил кабмин. Предложение войти в состав правительства, которое формировал в то время пришедший к власти новый глава республики Олег Хорохордин, ему не поступило.

Весной 2020 года по делу началось судебное следствие. Евгений Ларин, сменивший министерское кресло на пост директора коммерческой фирмы в сфере ЖКХ, обвинение не признал, считая его необоснованным. По его мнению, ничего противозаконного он не совершал, а в последнем слове просил суд вынести справедливое решение.

По словам официального представителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Наталии Чернаковой, бывшему главе минприроды республики назначили три года условно с испытательным сроком два года. Кроме того, экс-чиновнику установлен двухлетний запрет занимать руководящие должности в муниципальных и госорганах. «Суд вынес приговор с учетом позиции гособвинителя»,—заявили в прокуратуре. Адвокат Андрей Кавунов не стал сообщать, будет ли защита обжаловать решение суда.

Константин Воронов