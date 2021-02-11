Коллективному иммунитету просчитывают варианты

В медицинском сообществе поспорили, нужно ли прививать от коронавируса детей, чтобы добиться коллективного иммунитета. Дискуссия началась на фоне того, как Израиль стал первой страной, где вакцину получили более половины населения. Местные власти заявили, что в стране остается 2,5 млн непривитых детей, и пока они не вакцинируются, коллективный иммунитет в Израиле не сформируется. Иммунолог из Иерусалимской больницы, профессор Полина Степенская с этим не согласилась. По ее мнению, отсутствие вакцинации детей не влияет на появление коллективного иммунитета. Для этого будет достаточно, чтобы от 40% до 70% населения были привиты.



Так стоит ли разрабатывать вакцину для несовершеннолетних? Врач-иммунолог Владимир Болибок отмечает, что именно дети активно распространяют коронавирус, хотя сами переносят его в легкой форме. Однако делать им прививки может быть экономически нецелесообразно. «Говорить о том, что мы остановим эпидемический процесс, если эта прослойка не будет иммунизирована, не приходится. Я считаю, что детей тоже надо вакцинировать.

Эпидемиологи видят в несовершеннолетних источник распространения коронавирусной инфекции.

С точки зрения иммунологов и педиатров, тратить средства на вакцинацию детей смысла нет по той причине, что, если они и заражаются коронавирусной инфекцией, то переносят ее очень легко. На мой взгляд, в тех семьях, где есть несовершеннолетние дети, родители и другие близкие родственники обязательно должны быть привиты»,— отмечает Болибок.

Массовая вакцинация детей не только необязательна, но и просто невозможна, по крайней мере, в ближайшие три года, считает инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков. Он допускает, что со временем появится вакцина для детей из групп риска, однако это должен быть не «Спутник V», а какой-то новый препарат: «По официальной статистике переболело около 10% детей. У большинства был коронавирус в скрытой или легкой форме, с которой к врачу не обращались, потому что заболевание протекало как ОРВИ. Вакцина в данный момент еще не исследована на безопасность, чтобы ее можно было проверять на детях. Для этого должен пройти не один год. Кроме того, так как дети все-таки болеют в легкой форме, должно быть определенное соотношение риска и пользы от вакцинации.

Группы риска среди несовершеннолетних более или менее определены: уже известно, какие дети болеют коронавирусом тяжелее. Им будет необходимо провакцинироваться.

Но опять же для этого должны пройти не только клинические кратковременные испытания на безопасность, но и долговременные, чтобы знать, как препарат влияет на репродуктивную функцию, вызывает ли он обострение хронических заболеваний или нет.

Естественно, для детей нужны будут совершенно другие платформы — или пептидная вакцина, или цельновирионная.

Как минимум должно пройти три года исследований для того, чтобы начать прививать детей. Соответственно, говорить о массовой вакцинации сейчас рано. И за счет детей формировать коллективный иммунитет тоже не стоит, надо прививать другие группы населения. Через какое-то время коллективный иммунитет сложится уже из вакцинированных, которые будут делать повторные прививки. И, плюс, люди приобретут естественный иммунитет, перебаливая коронавирусной инфекцией. То есть со временем сложится популяционный иммунитет не только связанный с прививкой, но и с невосприимчивостью к COVID-19 после болезни».

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Впрочем, некоторые зарубежные врачи уже призывают разработчиков вакцин как можно скорее включить детей в свои исследования. Соответствующего разрешения сейчас ожидает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По словам разработчика «Спутника V», он рассчитывает получить возможность провести клинические исследования препарата на детях уже в мае.

Анна Никитина