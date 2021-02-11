В Ростовской области ослаблена часть коронавирусных ограничений

С 15 февраля в силу вступят изменения в существующем постановлении о коронавирусных ограничениях, сообщает пресс-служба губернатора.

Жители региона смогут получать плановую медицинскую помощь в полном объеме, в частности, высокотехнологичную.

Согласно изменениям, до 50% увеличится заполняемость спортивных стадионов при проведении профессиональных спортивных соревнований с участием зрителей и зрительных залов и кинотеатров.

В торговых центрах будет восстановлена работа фуд-кортов и ледовых катков. Кроме того, снова смогут работать ярмарки непродовольственных товаров.

Смягчение ограничений не распространяются на девять городов и районов области, которые по результатам санитарно-эпидемиологического мониторинга попали в «красную зону». Это Гуково, Зверево, Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, Тарасовский и Тацинский районы.

Напомним, с 8 февраля в Ростовской области действует карта для смягчения ограничений, которая сформируется по системе «Светофор». Она формируется по следующим критериям: заболеваемость на 100 тыс. населения за предыдущую неделю, заболеваемость внебольничной пневмонией, уровень тестирования населения, процент использованной вакцины, загруженность коечного фонда для лечения пациентов с подозрением на коронавирус, соблюдение ограничительных мер. По итогам анализа территориям присваивается соответствующий цвет – зеленый, жёлтый или красный.

Наталья Шинкарева