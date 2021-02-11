Краевой минтранс покинул еще один соратник экс-министра

Заместитель министра транспорта Пермского края Михаил Бобров покинул должность. Об этом сообщает telegram-канал «Лбов». Источник в министерстве подтвердил эту информацию.

Напомним, в середине ноября прошлого года в региональном минтрансе сменилось руководство. Возглавлявший министерство с 2017 года Николай Уханов покинул пост. Его место занял бывший учредитель ООО «ДСТ-Пермь», замдиректора ГК «Пермавтодор» Андрей Алякринский. Спустя месяц министерство покинули два члена команды экс-министра: директор ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Сабуров (его сменил бывший первый замглавы администрации Ленинского района Сергей Вешняков) и заместитель министра— начальник управления дорожного хозяйства Михаил Кириллов (эту должность занял Павел Румянцев, прежде — замначальника управления внешнего благоустройства администрации Перми).