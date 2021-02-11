Минимальную зарплату в Удмуртии установят на уровне 12,79 тысяч рублей

Правительство Удмуртии одобрило проект регионального соглашения о зарплате в республике. Документ подписал премьер Ярослав Семенов.

Так, согласно проекту, с 1 января 2021 года минимальная месячная зарплата работника в Удмуртии должна быть не ниже 12,79 тыс. руб. (с учетом районного коэффициента 14,71 тыс. руб. Отметим, что в минимальную зарплату не включаются повышенная оплата сверхурочной работы, в том числе в ночное время и в праздничные дни, выплаты работникам с вредными и опасными условиями труда, а также доплаты за совмещение профессий, увеличение объема работ, расширение зон обслуживания. При этом соглашение не применяется в случае установления федеральным законом минимального размера оплаты труда, превышающим значение по Удмуртии.