«Любое упоминание, кроме некролога, можно считать рекламой»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как автопроизводители рекламировали свои машины во время финальной игры Национальной футбольной лиги США.

В минувшие выходные состоялся очередной Super Bowl — самое востребованное публикой США спортивно-зрелищное мероприятие, реклама во время трансляции которого стоит космических денег. И потому те, которые могут себе ее позволить, стараются снять маленькие киношедевры. На этот раз как минимум два из них, были от автомобильных компаний.

Марка Cadillac сняла как бы продолжение культового фильма Тима Бертона «Эдвард Руки-Ножницы». Здесь, как и в картине тридцатилетней давности, играет Вайнона Райдер. Роль ее сына, унаследовавшего от отца лезвия вместо пальцев, исполнил мега-звезда настоящего времени, актер Тимати Шаламе. Жизнь у парня не сахар, с такими руками он и мячик поймать не может, и в автобус его не пускают. И тогда мать дарит ему Cadillac Lyriq — первый электромобиль марки, где автопилот Super Cruise позволяет ехать «без рук». За несколько дней ролик на YouTube посмотрели два миллиона человек. С одной стороны много, но слушайте дальше.

Марка Jeep сняла ролик с Брюсом Спрингстином в главной роли. Знаменитый музыкант ездит в ковбойской шляпе на старом внедорожнике. Заруливает в знаменитую часовню в штате Канзас, которая считается географическим центром США. Возжигает там свечку и пафосно рассуждает о том, что Америка снова должна объединиться. Reunited States of America — написано на экране. За несколько дней клип посмотрели без малого сорок миллионов раз. Не в силу его художественных достоинств, а в силу того, что под ним на YouTube разгорелась целая дискуссия — тысячи комментариев. «Вижу, что марка Jeep в восторге от Байдена и его обещаний. А я думал, это автомобильная компания». «Брюс, ты же обещал уехать в Австралию, если Трамп придет к власти. Чего же ты не уехал?». Ну, и так далее.

В среду марка Jeep удалила скандальный ролик со своей официальной страницы в YouTube. Мне кажется, зря. Ведь еще Марк Твен говорил, что любое упоминание, кроме некролога, можно считать рекламой.