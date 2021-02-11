«Краснодарский ЗИП» выплатит 125 млн рублей по мировому соглашению

Между АО «Краснодарский ЗИП» и ИП Ланченков Владимир Николаевич заключено мировое соглашение, согласно которому предприятие выплатит индивидуальному предпринимателю 125 млн руб., информация об этом размещена в «Центре раскрытия корпоративной информации Интерфакс». Срок исполнения обязательств - 30 марта 2021 года.

Согласно документу господин Ланченков не будет предъявлять дополнительных требований к АО «Краснодарский ЗИП» в размере 85 млн руб., а завод не станет оспаривать решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-21255/2020. По нему завод должен предпринимателю более 209 млн руб.

Согласно материалам суда, господин Ланченков приобрел право требования к

«Краснодарскому ЗИПу» у АО «Карасунское инженерное управление», которое оказывало услуги ответчику в 2009 и 2014 годах.

Андрей Ульченко