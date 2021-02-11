На кассах магазинов Ростовской области за год выдали 100 млн рублей кредитов

Жители Ростовской области в 2020 году оформили 2 тыс. POS-кредитов на кассах магазинов с оформлением заявки онлайн. Общая сумма выданных средств превысила 100 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ЮЗБ ПАО Сбербанк.

Как сказано в сообщении, такой вид кредитования был внедрен летом 2020 года. В Ростовской области к POS-кредитованию подключено 350 торговых точек. Сейчас оформить кредит можно в фитнес-клубах, в организациях, оказывающих образовательные и медицинские услуги, магазинах автозапчастей, бытовой техники и в туристических фирмах. При этом оформление заявки, рассмотрение запроса и подписание документов осуществляются полностью онлайн и не подразумевают участия в процессе сотрудников или партнёров банка.

Наталья Шинкарева