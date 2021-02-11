Пензенская область и Беларусь расширят сотрудничество

Пензенская область и Беларусь планируют нарастить сотрудничество в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном направлении, а также в промышленном секторе. Соответствующие договоренности были достигнуты сторонами в ходе рабочей встречи.

Как уточнили в региональном правительстве, в 2021 году Пензенская область и Беларусь нарастят объемы взаимной торговли, усилят сотрудничество между промышленными предприятиями и компаниями АПК, активизируют взаимодействие в сфере ЖКХ и строительства, реконструкции объектов автотранспортной инфраструктуры. Также будут оказывать взаимную помощь при внедрении современного оборудования и технологий в сфере глубокой переработки твердых коммунальных отходов и очистки воды.

Кроме того, стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере здравоохранения, науки, культуры, образования и молодежной политики, межрегиональном взаимодействии городов и территориальных образований Беларуси и региона.

Мария Шахрай