Нижегородские предприятия получили фейковые письма от имени УФАС

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы сообщило о фейковой рассылке писем в адрес региональных организаций якобы от имени ведомства. Руководителей предприятий, которые получили такие письма, просят не отвечать на них.

Письма с просьбой предоставить информацию рассылались от имени Елены Соколовой, Дениса Давыдова и Антона Романова, которые представились помощниками руководителя регионального УФАС. В ведомстве сообщили, что такие сотрудники не работают в управлении.

Действительные контакты нижегородского УФАС указаны на официальном сайте ведомства.

Анастасия Еремина