Число пользователей приложения Tatarstan Tourist Pass выросло в 20 раз

Популярность приложения для гостей Татарстана Tatarstan Tourist Pass продолжает расти. Несмотря на локдаун за 2020 год количество пользователей приложения выросло в 20 раз.

Мобильное приложение Tatarstan Tourist Pass — это туристический гид, банковское приложение и программа лояльности со скидками до 25% в ресторанах и музеях города.

Среди возможностей приложения — моментальное открытие виртуальной банковской «Карты гостя» без необходимости посещения офиса. Картой можно покупать билеты на экскурсии по Казани и сувениры через в личный кабинет.

Витрина экскурсий дает возможность быстро выбрать и оплатить подходящий вариант через приложение. Здесь представлены различные сувениры, которые легко приобрести в интернет-магазине приложения.

Tatarstan Tourist Pass регулярно добавляет новый функционал для удобства гостей и жителей Татарстана. Приложение разработал Ак Барс Банк как часть экосистемы нефинансовых сервисов для клиентов и не клиентов банка. Партнёр проекта — Центр развития туризма Республики Татарстан.

Бесплатное мобильное приложение доступно для скачивания на платформах IOS и Android

ПАО "АК БАРС" Банк 16+