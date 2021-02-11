Ремонт дорог в Ижевске по нацпроекту БКАД будут проводить круглосуточно

В 2021 году ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ижевске планируют проводить круглосуточно. В целом планируется отремонтировать девять объектов протяженностью 6,69 км, сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время подрядчики заготавливают строительные материалы. В 2021 году на дорогах Ижевска будут укладывать два слоя асфальтобетона, произведенного по новым ГОСТам, что позволит увеличить износостойкость покрытия и межремонтные сроки с 6 до 12 лет.

Так, в этом году по нацпроекту отремонтируют ул. Совхозную и пер. Спартаковский в Индустриальном районе, улицы М. Горького и Нижнюю в Октябрьском районе, ул. Ворошилова в Устиновском районе, улицы Восточную, Красную, Ленина и Революционную в Первомайском районе. Дорожники уже прорабатывают все варианты графика проведения ремонта. В планах — начать его уже в мае.